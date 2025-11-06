Ташиев ознакомился с ходом строительных работ двух крупных жилкомплексов в Балыкчы

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Сегодня, 6 ноября 2025 года, заместитель Председателя Кабинета Министров КР – председатель Государственного комитета национальной безопасности генерал-полковник К.К.Ташиев в рамках рабочей поездки в Иссык-Кульскую область ознакомился с ходом строительных работ двух крупных жилых комплексов в городе Балыкчы.

Согласно проекту, первый объект: жилой комплекс по ул. Ж. Аманбаева расположен в северной части города, на земельном участке площадью 11,9 га. На территории предусмотрено строительство 32 жилых блоков высотой 12 этажей с цокольным этажом, общей вместимостью 1 850 квартир. В составе комплекса предусмотрены школа на 750 мест, детский сад на 280 мест, детские и спортивные площадки, зона отдыха, воркаут, инженерные и вспомогательные сооружения и надземные парковки.

Второй объект: жилой комплекс на участке площадью 8 гектаров по улице Далбаева, где предусмотрены строительство 27 жилых блоков высотой 12 этажей с цокольным этажом, состоящей из 1620 квартир.

В проектах предусмотрены создание благоустроенной территории с зелёными зонами, парковками, современными детскими и спортивными площадками, а также подключение к полному комплексу инженерных систем — канализация, отопление, водоснабжение и электроснабжение.

Председатель ГКНБ К.Ташиев ознакомился с ходом строительных работ и подчеркнул о необходимости уделять особое внимание качеству строительства жилищных объектов.

Генерал-полковник также обратился к участникам мероприятия и сообщил, что половина строительных объектов будет завершена и передана жителям к 31 декабря 2026 года.