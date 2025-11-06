Ташиев передал коммунальным службам Балыкчы новую технику на сумму 100 млн сомов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Сегодня, 6 ноября 2025 года, состоялась торжественная церемония передачи новой техники коммунальным службам города Балыкчы, в которой принял участие заместитель Председателя Кабинета Министров КР – Председатель ГКНБ генерал-полковник Камчыбек Ташиев.

Коммунальному хозяйству города Балыкчы передано 36 единиц различной коммунальной техники на общую сумму 100 млн сомов: подметально-уборочные машины, мусоровозы, поливомоечные машины, автомобили специальной службы.

Генерал-полковник К.Ташиев отметил, что представленная техника внесет большой вклад в улучшение инфраструктуры города, повышение санитарной чистоты и качества предоставления общественных услуг.

Председатель ГКНБ также сообщил, что в ближайшее время из Стабилизационного фонда Президента КР будет выделено ещё 500 млн сомов на улучшение инфраструктуры города Балыкчы. Камчыбек Ташиев добавил, что поскольку город Балыкчы является одним из основных туристических районов, расположенных на въезде в Иссык-Кульскую область, улучшение инфраструктуры города является одним из важных шагов для развития отрасли.

В ходе церемонии передачи техники генерал-полковник также уделил внимание обращениям собравшихся жителей города. Они поднимали вопросы относительно незаконного предоставления в регионе, обеспечение жильём, а также нарушения в предоставлении социальных услуг. В связи с этим Председатель поручил соответствующим должностным лицам на местах решить перечисленные проблемы.

В свою очередь жители Балыкчи выразили благодарность руководству страны за оказанную поддержку.