Кыргызстан направил в Сирию более 150 тонн гумпомощи по поручению Садыра Жапарова

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В рамках специальной акции сирийской стороне были переданы продукты питания первой необходимости — мука, рис, сахар, растительное масло и другие товары.

По поручению президента Садыра Жапарова, Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) во взаимодействии с Министерством иностранных дел КР и при содействии компетентных органов Турции доставил народу Сирийской Арабской Республики гуманитарную помощь общим весом свыше 150 тонн.

По данным ГКНБ, в рамках специальной акции сирийской стороне были переданы продукты питания первой необходимости — мука, рис, сахар, растительное масло и другие товары.

Как отмечается, данная гуманитарная миссия стала проявлением приверженности Кыргызстана делу укрепления мира, международной солидарности и гуманитарной поддержки народов, оказавшихся в сложной ситуации.

Представители правительства Сирии, выступая от имени президента Сирийской Арабской Республики Ахмеда Хусейна аш-Шараа и сирийского народа, выразили глубокую благодарность президенту и народу Кыргызстана.

«Ваша поддержка сейчас особенно важна, и сирийский народ воспринимает инициативу Кыргызстана как проявление братской дружбы и взаимопомощи», — подчеркнули представители сирийской стороны.

В ходе встречи делегации также обсудили актуальные вопросы региональной повестки и перспективы двустороннего сотрудничества между Кыргызстаном и Сирией.

Источник: Кабар