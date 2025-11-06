Кыргызстан направил в Сирию более 150 тонн гумпомощи по поручению Садыра Жапарова

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В рамках специальной акции сирийской стороне были переданы продукты питания первой необходимости — мука, рис, сахар, растительное масло и другие товары.
По поручению президента Садыра Жапарова, Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) во взаимодействии с Министерством иностранных дел КР и при содействии компетентных органов Турции доставил народу Сирийской Арабской Республики гуманитарную помощь общим весом свыше 150 тонн.
По данным ГКНБ, в рамках специальной акции сирийской стороне были переданы продукты питания первой необходимости — мука, рис, сахар, растительное масло и другие товары.
Как отмечается, данная гуманитарная миссия стала проявлением приверженности Кыргызстана делу укрепления мира, международной солидарности и гуманитарной поддержки народов, оказавшихся в сложной ситуации.
Представители правительства Сирии, выступая от имени президента Сирийской Арабской Республики Ахмеда Хусейна аш-Шараа и сирийского народа, выразили глубокую благодарность президенту и народу Кыргызстана.
«Ваша поддержка сейчас особенно важна, и сирийский народ воспринимает инициативу Кыргызстана как проявление братской дружбы и взаимопомощи», — подчеркнули представители сирийской стороны.
В ходе встречи делегации также обсудили актуальные вопросы региональной повестки и перспективы двустороннего сотрудничества между Кыргызстаном и Сирией.
Источник: Кабар