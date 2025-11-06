В Кыргызстане 7 ноября будет рабочим днем

Бишкек, "САЯСАТ.KG". 8 ноября будет сокращенным рабочим днем для тех, у кого 6-дневный рабочий график.
В Кыргызстане 7 ноября (пятница) будет рабочим днем, сообщила пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции.
7-8 ноября являются государственными праздничными днями — Днями истории и памяти предков.
Таким образом, 7 ноября будет рабочим днем, сокращенным на один час.
8 ноября будет сокращенным рабочим днем для тех, у кого 6-дневный рабочий график.
По старому Трудовому кодексу, 7-8 ноября считались выходными днями.
