В Кыргызстане 7 ноября будет рабочим днем

Бишкек, "САЯСАТ.KG". 8 ноября будет сокращенным рабочим днем для тех, у кого 6-дневный рабочий график.

В Кыргызстане 7 ноября (пятница) будет рабочим днем, сообщила пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции.



7-8 ноября являются государственными праздничными днями — Днями истории и памяти предков.



Таким образом, 7 ноября будет рабочим днем, сокращенным на один час.



8 ноября будет сокращенным рабочим днем для тех, у кого 6-дневный рабочий график.



По старому Трудовому кодексу, 7-8 ноября считались выходными днями.

Источник: АКИpress

