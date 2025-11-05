На некоторых участках дорог введены ограничения для большегрузных автомобилей

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Это связано с погодными условиями

В связи с резким изменением погодных условий на территории республики на некоторых участках дорог введены ограничения на движение большегрузных автомобилей, сообщает ГУОБДД КР.

Временные ограничения движения большегрузных автомобилей на 60-м километре автодороги Суусамыр-Талас-Тараз в районе перевала Өтмөк, а также в пунктах пропуска «Сосновка» и «Чычкан» .

Данная мера принимается в целях обеспечения безопасности дорожного движения и предотвращения дорожно-транспортных происшествий. Соответствующие службы ведут уборку дорог, посыпают их песком и солью.

Граждан и водителей просят учитывать погодные условия, соблюдать правила дорожного движения и по возможности временно откладывать поездки на дальние расстояния.

Источник: vesti.kg



