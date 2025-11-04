Где 5 ноября в Бишкеке не будет электричества? График

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В некоторых районах Бишкека 5 ноября не будет света из-за техобслуживания

В Бишкеке и ряде прилегающих жилмассивов 5 ноября будут проводиться плановые работы по техническому обслуживанию электросетей. В связи с этим в отдельных районах столицы временно приостановят подачу электроэнергии.

Восточный РЭС

ул. Шабдан Баатыра, жилой дом №1а — с 09:00 до 14:00;

жилмассив «Кара-Жыгач» (ул. Торугарт, Кара-Жыгач, Анкара, Дордой, Кожояр, Жузумжар, Ырыс) — с 09:30 до 13:00;

ул. Гоголя, жилые дома №7, 9, 11, ул. Сюмбаева, жилые дома №5, 10/2, 15, 17, ул. Московская, жилой дом №54, ул. Осмонкула — с 09:30 до 17:30;

жилмассив «Кара-Жыгач» (ул. Исакеева, Кара-Жыгач) — с 12:00 до 16:00;

Западный РЭС

жилмассив «Ак-Ордо» (ул. Тагай-Бий, Шамшы, Бугу-Эне, Акыл-Карачач) — с 09:00 до 11:00;

жилмассив «Тынчтык» (ул. Адилет, Каркыра, Ыссык-Кол) — с 09:00 до 12:00;

жилмассивы «Арча-Бешик», «Ала-Арча» — с 09:00 до 14:00;

жилмассив «Ак-Ордо» (ул. Тагай-Бий, Дуйшебаева, Сыпайы, Кадыр-Аке, Семиз-Бел, Ак-Жол) — с 12:00 до 15:00;

Северный РЭС

отрезки переулка Дубосековский, ул. Месароша — с 09:00 до 12:00;

с. Нижняя Ала-Арча (ул. Новая, Заводская, Логвиненко) — с 09:00 до 17:00;

ул. Ынтымак, жилой дом №9 — с 09:00 до 17:00;

переулок Нижний, ул. Волкова, Садыгалиева, Вятская — с 12:00 до 17:00.

Источник: economist.kg