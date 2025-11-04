Послу Кыргызстана в Казахстане Дастану Дюшекееву вручили орден «Достык» II степени

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Церемония была приурочена к празднованию Дня Республики, который отмечается в Казахстане 25 октября

В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан 31 октября состоялась церемония вручения государственных наград. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел КР.

Министр иностранных дел РК Ермек Кошербаев вручил послу Кыргызской Республики в Республике Казахстан Дастану Дюшекееву орден «Достык» II степени. Церемония была приурочена к празднованию Дня Республики, который отмечается в Казахстане 25 октября.

Высокая государственная награда была присуждена Указом президента Республики Казахстан в знак признания значительного личного вклада посла в укрепление и развитие отношений стратегического партнерства и союзничества между Кыргызстаном и Казахстаном.

В ходе церемонии министр иностранных дел РК подчеркнул активную роль Дюшекеева в продвижении двустороннего политического диалога, углублении торгово-экономического сотрудничества и укреплении культурно-гуманитарных связей между двумя братскими народами.

Орден «Достык» является одной из высших государственных наград Республики Казахстан, которой удостаиваются граждане за выдающиеся заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между государствами.

Источник: Кабар