На баланс государства возвращена нефтебаза «Кыргызмунайзат» в Чуйской области

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

ГКНБ КР в рамках проведенных мероприятий по выявлению и возврату в государственную собственность незаконно приватизированных промышленных и социальных объектов, на баланс государства возвращена Беловодская нефтебаза «Кыргызмунайзат».

Установлено, что в 2004 году территория нефтебазы мерою 7,7 га со зданиями и сооружениями (резервуары для нефтепродуктов емкостью 36 тыс. 200 тонн), расположенная в с.Петровка Московского района, было незаконно выведено в частную собственность путем сговора должностных лиц государственных органов по заниженной стоимости и без проведения соответствующих процедур проведения торгов.

Так, в рамках проведенных следственно-оперативных мероприятий со стороны собственников, указанный НПЗ был возвращен на баланс государства.