ГУ «Кызмат» сообщило стоимость нового загранпаспорта

Бишкек, "САЯСАТ.KG". ID-карту (действующую) изготовят за 12 рабочих дней

Госучреждение «Кызмат» при Управлении делами президента 3 ноября презентовало новые общегражданский паспорт и ID карту Кыргызстана образца 2025 года.



Обычный срок изготовления загранпаспорта (образца 2025 года) составляет 18 рабочих дней, его стоимость — 2574 сома для тех, кто получает впервые.



ID-карту (действующую) изготовят за 12 рабочих дней, цена — 738 сомов для тех, кто получает впервые, замена — 1255 сомов.

