ГУ «Кызмат» сообщило стоимость нового загранпаспорта

ID-карту (действующую) изготовят за 12 рабочих дней
Госучреждение «Кызмат» при Управлении делами президента 3 ноября презентовало новые общегражданский паспорт и ID карту Кыргызстана образца 2025 года.
Обычный срок изготовления загранпаспорта (образца 2025 года) составляет 18 рабочих дней, его стоимость — 2574 сома для тех, кто получает впервые.
ID-карту (действующую) изготовят за 12 рабочих дней, цена — 738 сомов для тех, кто получает впервые, замена — 1255 сомов.
