В Кыргызстане изменили правила допуска иностранных автомобилей к эксплуатации

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Постановление вступит в силу через десять дней.

Кабинет министров внес изменения в постановление «Об утверждении Правил дорожного движения и основных положений о допуске транспортных средств к эксплуатации».

Изменения направлены на реализацию Указа президента «О мерах по легализации автотранспортных средств» и касаются уточнения порядка временного ввоза автомобилей.

Согласно постановлению, в ПДД вносятся поправки, предусматривающие:

обязанность водителей иметь при себе документы, подтверждающие временный ввоз транспортных средств, включая регистрационные свидетельства, доверенности и водительские удостоверения;

предъявление этих документов по требованию сотрудников органов внутренних дел;

обязательную временную регистрацию машин в уполномоченном государственном органе.

Также добавлено пояснение:

Если в автоматизированной системе отсутствуют данные о дате пересечения автомобилем госграницы Кыргызстана, днем его ввоза считается 31 декабря 2024 года.

Источник: 24.kg