В Кыргызстане изменили правила допуска иностранных автомобилей к эксплуатации

Кабинет министров внес изменения в постановление «Об утверждении Правил дорожного движения и основных положений о допуске транспортных средств к эксплуатации».
Изменения направлены на реализацию Указа президента «О мерах по легализации автотранспортных средств» и касаются уточнения порядка временного ввоза автомобилей.
Согласно постановлению, в ПДД вносятся поправки, предусматривающие:
- обязанность водителей иметь при себе документы, подтверждающие временный ввоз транспортных средств, включая регистрационные свидетельства, доверенности и водительские удостоверения;
- предъявление этих документов по требованию сотрудников органов внутренних дел;
- обязательную временную регистрацию машин в уполномоченном государственном органе.
Также добавлено пояснение:
Если в автоматизированной системе отсутствуют данные о дате пересечения автомобилем госграницы Кыргызстана, днем его ввоза считается 31 декабря 2024 года.
Постановление вступит в силу через десять дней.
Источник: 24.kg