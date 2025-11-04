С 2026 года в Кыргызстане начнется замена бессрочных водительских удостоверений

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Вместо бумажных документов будут введены современные пластиковые карты.

В Кыргызстане с января 2026 года все бессрочные водительские удостоверения старого образца будут заменены на новые, срок действия которых составит 10 лет. Об этом сообщил управляющий делами президента КР Каныбек Туманбаев.

«Владельцы действующих 10-летних водительских удостоверений могут пользоваться ими до окончания срока их действия», - сказал Туманбаев.

По его словам, также планируется перевод технических паспортов транспортных средств на новый формат, вместо бумажных документов будут введены современные пластиковые карты.

Источник: Кабар