Обучение вождению теперь будет длиться 14 месяцев, все частные автошколы будут закрыты, - управделами президента

Государство пересмотрело систему подготовки водителей, теперь обучение вождению будет длиться 14 месяцев в государственных автошколах, все частные будут закрыты, сказал управляющий делами президента Каныбек Туманбаев 3 ноября на презентации новых паспортов.



Некоторые граждане даже не ездят на обучение в частные автошколы, поэтому государство взяло на себя ответственность, чтобы водительские удостоверения выдавались строго по закону после прохождения соответствующего обучения, отметил он.



Обучение составит 14 месяцев, чтобы практику можно было пройти во все времена года.



Кроме того, школьников будут обучать вождению в школах с 11 класса (16 лет), начиная с 2026 года.



«Все частные автошколы для взрослых будут закрыты, будут открыты государственные автошколы», - сказал он.

Источник: АКИpress

