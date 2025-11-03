Двое кыргызстанцев первыми получили паспорта нового образца

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Презентация проходит в «Ынтымак Ордо»

Двое граждан Кыргызстана стали одними из первых обладателей биометрических паспортов нового поколения - образца 2025 года. Документы им вручил управляющий делами президента КР Каныбек Туманбаев.

Напомним, сегодня, 3 ноября, в Кыргызстане стартовало внедрение биометрических общегражданских паспортов нового поколения. Новый документ полностью обновлен по дизайну и уровню безопасности, отражает национальную символику и соответствует международным требованиям ИКАО.

Презентация проходит в «Ынтымак Ордо». В мероприятии принимают участие управляющий делами президента КР Каныбек Туманбаев, генеральный директор ОАО «Учкун» Бактыбек Султанов, директор ГП «Кызмат» Азамат Джапаров и другие официальные лица.

Источник: Кабар