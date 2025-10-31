В Екатеринбурге убита и обезглавлена кыргызстанка. Подозреваемый — ее сын

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Мать и сын приехали в Екатеринбург из Кыргызстана в 2023 году, женщина работала в торговом центре, молодой человек был безработным.

Утром 30 октября в юго-западном лесопарке Екатеринбурга обнаружено тело 41-летней женщины без головы — найдено прохожим-бегуном. Подозреваемым в совершении преступления является ее 21-летний сын. Об этом сообщает агентство URA.

По версии обвинения, 20 октября возле автозаправки в лесу подозреваемый совершил убийство, после чего отрезал голову, чтобы скрыть следы. Следователями СУ СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство») с квалификацией по тяжелому преступлению.

В квартире, где жил подозреваемый совместно с четырьмя другими лицами, проведены обыски; мужчина находится под стражей. Проводятся следственные действия с целью выяснить мотивы и полную картину инцидента.

