Кыргызстанке помогли вернуть дочерей из трудового рабства в соседней стране

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Когда девочки сказали, что хотят уйти, их избили.

Из принудительной трудовой миграции в Казахстане на родину вернули молодых кыргызстанок. Одна из девушек - несовершеннолетняя. Об этом сообщает секретариат акыйкатчы.

В начале октября 2025 года жительница Кара-Суйского района Ошской области М. С. Ж. обратилась к омбудсмену с просьбой помочь вернуть двух дочерей, которые полтора года находятся на заработках в соседней стране. По словам женщины, в марте 2024 года некая К. К. увезла ее дочерей 16 и 18 лет в город Шымкент, пообещав предоставить им работу и позаботиться. Однако после приезда девушки пожаловались маме, что их избивают и вынуждают работать до поздней ночи.

"Они работали у двух сестер на рынке. А после рабочего дня они заставляли девочек таскать тяжелые мешки на складе, обращались с ними, как с рабынями. Когда девочки сказали, что хотят уйти, их избили. Я позвонила и потребовала отпустить дочерей, но К. К. отказалась, заявив, что мы договорились на три года", - рассказала женщина.

Мать добавила, что работодатели отобрали у дочерей документы. "Без документов они не могли убежать. Мои девочки просто не выдержали и сказали мне: "Если вы нас не заберете, мы выпрыгнем из окна третьего этажа", - поделилась она.

Джамиля Джаманбаева направила официальные письма в Министерство иностранных дел и Министерство внутренних дел КР с просьбой содействовать скорейшему возвращению гражданок КР на родину. Она подчеркнула, что в отношении девушек были допущены грубые нарушения их прав и свобод, что недопустимо в соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами КР.

При содействии Генерального консульства Кыргызстана в Алматы и кыргызской диаспоры девушек нашли в Шымкенте. Выяснилось, что они нарушили миграционное законодательство Казахстана. Из-за этого в Кордае провели судебное разбирательство, после которого 13 октября девушки вернулись в Кыргызстан и их передали матери.

Акыйкатчы отмечает, что, согласно Кодексу КР о детях, запрещается детей привлекать к труду, принуждать к работе, а также заставлять поднимать тяжести сверх установленных норм.

