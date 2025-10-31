Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидаются снег, туман и заморозки

Бишкек, "САЯСАТ.KG". С 4 по 6 ноября синоптики прогнозируют значительное похолодание

В Кыргызстане 4–5 ноября ожидается резкое изменение погоды.

По данным Кыргызгидромет, в эти дни местами пройдет дождь, переходящий в снег, в горных районах — снег, местами сильный.

В ночное и утреннее время ожидается туман. Ветер западный 4–9 м/с, в отдельных районах с усилением до 15–20 м/с. На предгорных и горных участках дорог прогнозируются снежный накат и гололедица.

С 4 по 6 ноября синоптики прогнозируют значительное похолодание:

Чуйская долина: ночью -1…-6°, днем 0…+5°;

Таласская долина: ночью -2…-7°, днем 0…+5°;

Ошская, Джалал-Абадская, Баткенская области (долины): ночью 0…+5°, днем +1…+6°;

Предгорные районы: ночью -2…-7°, днем -2…+3°;

Иссык-Кульская котловина: ночью -4…+1°, днем +1…+6°;

Нарынская область (зона земледелия): ночью -4…-9°, днем -1…+4°;

Горные районы: ночью -5…-10°, днем 0…-5°;

Высокогорье: ночью -15…-20°, днем -5…-10°.

По данным Кыргызгидромета, такая неустойчивая погода может осложнить работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб, а также затруднить выпас и содержание скота на пастбищах.

Кроме того, 6 ноября ночью и утром местами в долинных зонах Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей ожидаются заморозки до -1…-3°, что может повредить овощные культуры, а также выкопанные и неукрытые клубни картофеля и сахарной свеклы.

