92 студента получили президентские стипендии. Фамилии

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Стипендии лучшим студентам 31 октября вручил президент Садыр Жапаров.

92 студента вузов Кыргызстана получили президентские стипендии в размере 60 тыс. сомов.



Список награжденных:



1. Абдурасулова Жайнагүл Абдурасуловна — КТУ «Манас»



2. Абдыкалова Авина Мухтарбековна — Кыргызстан Эл аралык университети



3. Абылкасымова Алина Абдижалиловна — КГТУ имени И.Раззакова



4. Айнидинова Альбина Болотовна — Академия госуправления при президенте КР имени Ж.Абдрахманова



5. Акылбекова Гүлайым Акылбековна — Кыргызский авиационный институт имени И. Абдраимова



6. Аламанова Назик Батырбековна — КНУ имени Ж.Баласагына



7. Алмазбекова Эльдана Алмазбековна — КЭУ имени М.Рыскулбекова



8. Алмаматова Элина Мыйманбаевна — КГТУ имени И.Раззакова



9. Апышева Нурайым Аляскаровна — КНУ имени Ж.Баласагына



10. Асанбай кызы Кенжегүл — ЖАГУ имени Б.Осмонова



11. Асанбекова Айтунук Асанбековна — Академия МВД имени Э.Алиева



12. Аскарова Айзат Умутбековна — Ошский государственный педагогический университет имени А.Мырсабекова



13. Аскарова Раяна Базарбаевна — Кыргызско-Узбекский международный университет имени Б.Сыдыкова



14. Базарбаев Ислам Нурланбекович — Ошский государственный университет



15. Байбаракова Ажар Мирлановна — КГТУ имени И.Раззакова



16. Бактыярбек уулу Эржан — Ошский государственный университет



17. Бакытбек кызы Айдина — Ошский государственный университет



18. Батырбекова Кундуз Нурлановна — Международный университет Кыргызстана



19. Беркуталиева Дильназ Майрамбековна — КГУ имени И.Арабаева



20. Бертошева Рамина Бакытбековна — КГТУ имени И.Раззакова



21. Буланова Нуржайна Чолпонбековна — Академия госуправления при президенте КР имени Ж.Абдрахманова



22. Дарибек кызы Дилнура — Кыргызско-Узбекский международный университет имени Б.Сыдыкова



23. Деңизбеков Бил-Кен Деңизбекович — КГМА имени И.Ахунбаева



24. Дооталиева Мунара Нурбековна — Иссыку-Кульский государственный университет



25. Дубанаева Динайым Маратовна — Международный университет «Ала-Тоо»



26. Дуванаева Мария Сергеевна— Кыргызский национальный университет культуры и искусства имени Б.Бейшеналиевой



27. Жуков Богдан Александрович — Военный институт Вооруженных сил имени К.Усонбекова



28. Жумабаева Аксамай Учкунбековна — Ошский государственный университет



29. Жумакадырова Кундуз Жолдошбековна — КНУ имени Ж.Баласагына



30. Жумашов Илимбек Алышбекович — Академия МВД имени Э.Алиева



31. Зайирбеков Актан Нурмаматович — Международный университет «Ала-Тоо»



32. Замирбек кызы Айназик — Ошский государственный педагогический университет имени А.Мырсабекова



33. Ибрагимова Бегимай Саипжановна — КГТУ имени И.Раззакова



34. Имамалиева Жумаида Сабыралыевна — КГТУ имени И.Раззакова



35. Иниятова Эдита Азаматовна — КНУ имени Ж.Баласагына



36. Исаков Мурасбек Абдакимович — Кыргызский авиационный институт имени И.Абдраимова



37. Исмайылбекова Айназик Эсенбековна — КГУ имени И.Арабаева



38. Исматилла кызы Жасмина — Ошский государственный университет



39. Исраилова Рухшона Раимжоновна — Баткенский государственный университет



40. Ишенбекова Алтынай Ишенбековна — Дипломатическая академия МИД КР имени К.Дикамбаева



41. Каныбекова Айзада Каныбековна — КНУ имени Ж.Баласагына



42. Каримов Эдгар Ринатович — Кыргызско-Узбекский международный университет имени Б.Сыдыкова



43. Карыбаева Айгерим Максатовна — КТУ «Манас»



44. Карыпбаев Дастан Таалайбекович — КНУ имени Ж.Баласагына



45. Кожомбаева Айдина Рустамжановна — Международный университет «Ала-Тоо»



46. Кубатбекова Рахима Кубатбековна — КНУ имени Ж.Баласагына



47. Кудаярова Арууке Алмазбековна — КГМА имени И.Ахунбаева



48. Курбанбек кызы Айдай — Кыргызская государственная академия физической культуры и спорта имени Б.Турусбекова



49. Кылычбеков Нурсултан Кылычбекович — Военный институт Вооруженных сил имени К.Усонбекова



50. Малабаева Аяна Мухаммедалиевна — Ошский государственный университет



51. Мамасалиев Тилек Абдылдаевич — Ошский государственный педагогический университет имени А.Мырсабекова



52. Марипджанова Мухлиса Дилмуродовна — Баткенский государственный университет



53. Марипова Хадича Доорбековна — Кыргызско-Узбекский международный университет имени Б.Сыдыкова



54. Молдобаева Бүүмайра Бурхановна — Баткенский государственный университет



55. Муканбет кызы Сезим — КТУ «Манас»



56. Мусабекова Айтурган Асылбековна — Ошский государственный университет



57. Назирова Карина Баходировна — Баткенский государственный университет



58. Нарбаева Арина Илясовна — КТУ «Манас»



59. Нийматова Бегимай Алтынбековна — КНУ имени Ж.Баласагына



60. Никушкина Анна Алексеевна — КРСУ имени Б.Ельцина



61. Ниязбеков Адылхан Кубатович — КГМА имени И.Ахунбаева



62. Нурдинова Бегимай Максатбековна — КТУ «Манас»



63. Нурмаматов Нурболот Муратбекович — Академия госуправления при президенте КР имени Ж.Абдрахманова



64. Нурмухамед кызы Даткагүл — БГУ имени К.Карасаева



65. Расулбек кызы Роза — КГТУ имени И.Раззакова



66. Рустамбек кызы Айназик — Кыргызская государственная академия физической культуры и спорта имени Б.Турусбекова



67. Рустамбек кызы Мээрим — Ошский государственный педагогический университет имени А.Мырсабекова



68. Сабырбеков Төлөгөн Шаршеналиевич — КТУ «Манас»



69. Сайфиддинова Амина Сайфиддиновна — Баткенский государственный университет



70. Салмоорбек уулу Дастан — Военный институт Вооруженных сил имени К.Усонбекова



71. Сарбанова Дана Улановна — КЭУ имени М.Рыскулбекова



72. Советбекова Айдана Мирлановна — КГТУ имени И.Раззакова



73. Союзбекова Элнура Улановна — КНАУ имени К.Скрябина



74. Субанова Айана Айбековна — КТУ «Манас»



75. Суранова Канышай Бактыбековна — Академия МВД имени Э.Алиева



76. Сыдыгалиева Сезим Үсөналиевна — КТУ «Манас»



77. Таалайбек кызы Адина — Таласский государственный университет



78. Талгартбек кызы Диана — КНАУ имени К.Скрябина



79. Тамчиева Айназик Жылдызбековна — Жалал-Абадский государственный университет имени Б.Осмонова



80. Ташмурзаева Чолпонай Камалбековна — КГМА имени И.Ахунбаева



81. Темиркулов Акылмырза Аралбекович — КНУ имени Ж.Баласагына



82. Токтогулова Ай-Пери Уланбековна — КГМА имени И.Ахунбаева



83. Токтосунова Малика Чыныбековна — Ошский государственный университет



84. Төлөнова Айжаркын Төлөновна — КГУ имени И.Арабаева



85. Тургунбаев Акмырза Максатбекович — Ошский государственный университет



86. Турдубаев Арсен Мухамбетович — КНАУ имени К.Скрябина



87. Турдукеева Мырзайым Омурбековна — Иссык-кульский государственный университет



88. Турсунбеков Саитхан Адилханович — Военный институт Вооруженных сил имени К.Усонбекова



89. Турчин Герман Сергеевич — КГМА имени И.Ахунбаева



90. Уметбеков Ырыскелди Гапарович — КГТУ имени И.Раззакова



91. Урматбек уулу Эрболот — Кыргызский национальный университет культуры и искусства имени Б.Бейшеналиевой



92. Шадыбеков Даниэл Мелисбекович — КЭУ имени М.Рыскулбекова

Источник: АКИpress

