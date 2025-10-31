           
92 студента получили президентские стипендии. Фамилии

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Стипендии лучшим студентам 31 октября вручил президент Садыр Жапаров.

92 студента вузов Кыргызстана получили президентские стипендии в размере 60 тыс. сомов.

Список награжденных:

1. Абдурасулова Жайнагүл Абдурасуловна — КТУ «Манас»

2. Абдыкалова Авина Мухтарбековна — Кыргызстан Эл аралык университети

3. Абылкасымова Алина Абдижалиловна — КГТУ имени И.Раззакова

4. Айнидинова Альбина Болотовна — Академия госуправления при президенте КР имени Ж.Абдрахманова

5. Акылбекова Гүлайым Акылбековна — Кыргызский авиационный институт имени И. Абдраимова

6. Аламанова Назик Батырбековна — КНУ имени Ж.Баласагына

7. Алмазбекова Эльдана Алмазбековна — КЭУ имени М.Рыскулбекова

8. Алмаматова Элина Мыйманбаевна — КГТУ имени И.Раззакова

9. Апышева Нурайым Аляскаровна — КНУ имени Ж.Баласагына

10. Асанбай кызы Кенжегүл — ЖАГУ имени Б.Осмонова

11. Асанбекова Айтунук Асанбековна — Академия МВД имени Э.Алиева

12. Аскарова Айзат Умутбековна — Ошский государственный педагогический университет имени А.Мырсабекова

13. Аскарова Раяна Базарбаевна — Кыргызско-Узбекский международный университет имени Б.Сыдыкова

14. Базарбаев Ислам Нурланбекович — Ошский государственный университет

15. Байбаракова Ажар Мирлановна — КГТУ имени И.Раззакова 

16. Бактыярбек уулу Эржан — Ошский государственный университет

17. Бакытбек кызы Айдина — Ошский государственный университет

18. Батырбекова Кундуз Нурлановна — Международный университет Кыргызстана

19. Беркуталиева Дильназ Майрамбековна — КГУ имени И.Арабаева 

20. Бертошева Рамина Бакытбековна — КГТУ имени И.Раззакова

21. Буланова Нуржайна Чолпонбековна — Академия госуправления при президенте КР имени Ж.Абдрахманова 

22. Дарибек кызы Дилнура — Кыргызско-Узбекский международный университет имени Б.Сыдыкова

23. Деңизбеков Бил-Кен Деңизбекович — КГМА имени И.Ахунбаева

24. Дооталиева Мунара Нурбековна — Иссыку-Кульский государственный университет

25. Дубанаева Динайым Маратовна — Международный университет «Ала-Тоо»

26. Дуванаева Мария Сергеевна— Кыргызский национальный университет культуры и искусства имени Б.Бейшеналиевой

27. Жуков Богдан Александрович — Военный институт Вооруженных сил имени К.Усонбекова 

28. Жумабаева Аксамай Учкунбековна — Ошский государственный университет

29. Жумакадырова Кундуз Жолдошбековна — КНУ имени Ж.Баласагына

30. Жумашов Илимбек Алышбекович — Академия МВД имени Э.Алиева

31. Зайирбеков Актан Нурмаматович — Международный университет «Ала-Тоо»

32. Замирбек кызы Айназик — Ошский государственный педагогический университет имени А.Мырсабекова

33. Ибрагимова Бегимай Саипжановна — КГТУ имени И.Раззакова

34. Имамалиева Жумаида Сабыралыевна — КГТУ имени И.Раззакова

35. Иниятова Эдита Азаматовна — КНУ имени Ж.Баласагына

36. Исаков Мурасбек Абдакимович — Кыргызский авиационный институт имени И.Абдраимова

37. Исмайылбекова Айназик Эсенбековна — КГУ имени И.Арабаева 

38. Исматилла кызы Жасмина — Ошский государственный университет 

39. Исраилова Рухшона Раимжоновна — Баткенский государственный университет

40. Ишенбекова Алтынай Ишенбековна — Дипломатическая академия МИД КР имени К.Дикамбаева

41. Каныбекова Айзада Каныбековна — КНУ имени Ж.Баласагына

42. Каримов Эдгар Ринатович — Кыргызско-Узбекский международный университет имени Б.Сыдыкова

43. Карыбаева Айгерим Максатовна — КТУ «Манас»

44. Карыпбаев Дастан Таалайбекович — КНУ имени Ж.Баласагына

45. Кожомбаева Айдина Рустамжановна — Международный университет «Ала-Тоо»

46. Кубатбекова Рахима Кубатбековна — КНУ имени Ж.Баласагына

47. Кудаярова Арууке Алмазбековна — КГМА имени И.Ахунбаева

48. Курбанбек кызы Айдай — Кыргызская государственная академия физической культуры и спорта имени Б.Турусбекова

49. Кылычбеков Нурсултан Кылычбекович — Военный институт Вооруженных сил имени К.Усонбекова

50. Малабаева Аяна Мухаммедалиевна — Ошский государственный университет

51. Мамасалиев Тилек Абдылдаевич — Ошский государственный педагогический университет имени А.Мырсабекова

52. Марипджанова Мухлиса Дилмуродовна — Баткенский государственный университет

53. Марипова Хадича Доорбековна — Кыргызско-Узбекский международный университет имени Б.Сыдыкова

54. Молдобаева Бүүмайра Бурхановна — Баткенский государственный университет

55. Муканбет кызы Сезим — КТУ «Манас»

56. Мусабекова Айтурган Асылбековна — Ошский государственный университет 

57. Назирова Карина Баходировна — Баткенский государственный университет

58. Нарбаева Арина Илясовна — КТУ «Манас»

59. Нийматова Бегимай Алтынбековна — КНУ имени Ж.Баласагына

60. Никушкина Анна Алексеевна — КРСУ имени Б.Ельцина

61. Ниязбеков Адылхан Кубатович — КГМА имени И.Ахунбаева

62. Нурдинова Бегимай Максатбековна — КТУ «Манас»

63. Нурмаматов Нурболот Муратбекович — Академия госуправления при президенте КР имени Ж.Абдрахманова

64. Нурмухамед кызы Даткагүл — БГУ имени К.Карасаева

65. Расулбек кызы Роза — КГТУ имени И.Раззакова

66. Рустамбек кызы Айназик — Кыргызская государственная академия физической культуры и спорта имени Б.Турусбекова

67. Рустамбек кызы Мээрим — Ошский государственный педагогический университет имени А.Мырсабекова

68. Сабырбеков Төлөгөн Шаршеналиевич — КТУ «Манас»

69. Сайфиддинова Амина Сайфиддиновна — Баткенский государственный университет

70. Салмоорбек уулу Дастан — Военный институт Вооруженных сил имени К.Усонбекова

71. Сарбанова Дана Улановна — КЭУ имени М.Рыскулбекова

72. Советбекова Айдана Мирлановна — КГТУ имени И.Раззакова

73. Союзбекова Элнура Улановна — КНАУ имени К.Скрябина

74. Субанова Айана Айбековна — КТУ «Манас»

75. Суранова Канышай Бактыбековна — Академия МВД имени Э.Алиева

76. Сыдыгалиева Сезим Үсөналиевна — КТУ «Манас»

77. Таалайбек кызы Адина — Таласский государственный университет

78. Талгартбек кызы Диана — КНАУ имени К.Скрябина

79. Тамчиева Айназик Жылдызбековна — Жалал-Абадский государственный университет имени Б.Осмонова

80. Ташмурзаева Чолпонай Камалбековна — КГМА имени И.Ахунбаева

81. Темиркулов Акылмырза Аралбекович — КНУ имени Ж.Баласагына

82. Токтогулова Ай-Пери Уланбековна — КГМА имени И.Ахунбаева 

83. Токтосунова Малика Чыныбековна — Ошский государственный университет 

84. Төлөнова Айжаркын Төлөновна — КГУ имени И.Арабаева 

85. Тургунбаев Акмырза Максатбекович — Ошский государственный университет

86. Турдубаев Арсен Мухамбетович — КНАУ имени К.Скрябина

87. Турдукеева Мырзайым Омурбековна — Иссык-кульский государственный университет

88. Турсунбеков Саитхан Адилханович — Военный институт Вооруженных сил имени К.Усонбекова

89. Турчин Герман Сергеевич — КГМА имени И.Ахунбаева

90. Уметбеков Ырыскелди Гапарович — КГТУ имени И.Раззакова

91. Урматбек уулу Эрболот — Кыргызский национальный университет культуры и искусства имени Б.Бейшеналиевой

92. Шадыбеков Даниэл Мелисбекович — КЭУ имени М.Рыскулбекова

