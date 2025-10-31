92 студента получили президентские стипендии. Фамилии

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Стипендии лучшим студентам 31 октября вручил президент Садыр Жапаров.
92 студента вузов Кыргызстана получили президентские стипендии в размере 60 тыс. сомов.
Стипендии лучшим студентам 31 октября вручил президент Садыр Жапаров.
Список награжденных:
1. Абдурасулова Жайнагүл Абдурасуловна — КТУ «Манас»
2. Абдыкалова Авина Мухтарбековна — Кыргызстан Эл аралык университети
3. Абылкасымова Алина Абдижалиловна — КГТУ имени И.Раззакова
4. Айнидинова Альбина Болотовна — Академия госуправления при президенте КР имени Ж.Абдрахманова
5. Акылбекова Гүлайым Акылбековна — Кыргызский авиационный институт имени И. Абдраимова
6. Аламанова Назик Батырбековна — КНУ имени Ж.Баласагына
7. Алмазбекова Эльдана Алмазбековна — КЭУ имени М.Рыскулбекова
8. Алмаматова Элина Мыйманбаевна — КГТУ имени И.Раззакова
9. Апышева Нурайым Аляскаровна — КНУ имени Ж.Баласагына
10. Асанбай кызы Кенжегүл — ЖАГУ имени Б.Осмонова
11. Асанбекова Айтунук Асанбековна — Академия МВД имени Э.Алиева
12. Аскарова Айзат Умутбековна — Ошский государственный педагогический университет имени А.Мырсабекова
13. Аскарова Раяна Базарбаевна — Кыргызско-Узбекский международный университет имени Б.Сыдыкова
14. Базарбаев Ислам Нурланбекович — Ошский государственный университет
15. Байбаракова Ажар Мирлановна — КГТУ имени И.Раззакова
16. Бактыярбек уулу Эржан — Ошский государственный университет
17. Бакытбек кызы Айдина — Ошский государственный университет
18. Батырбекова Кундуз Нурлановна — Международный университет Кыргызстана
19. Беркуталиева Дильназ Майрамбековна — КГУ имени И.Арабаева
20. Бертошева Рамина Бакытбековна — КГТУ имени И.Раззакова
21. Буланова Нуржайна Чолпонбековна — Академия госуправления при президенте КР имени Ж.Абдрахманова
22. Дарибек кызы Дилнура — Кыргызско-Узбекский международный университет имени Б.Сыдыкова
23. Деңизбеков Бил-Кен Деңизбекович — КГМА имени И.Ахунбаева
24. Дооталиева Мунара Нурбековна — Иссыку-Кульский государственный университет
25. Дубанаева Динайым Маратовна — Международный университет «Ала-Тоо»
26. Дуванаева Мария Сергеевна— Кыргызский национальный университет культуры и искусства имени Б.Бейшеналиевой
27. Жуков Богдан Александрович — Военный институт Вооруженных сил имени К.Усонбекова
28. Жумабаева Аксамай Учкунбековна — Ошский государственный университет
29. Жумакадырова Кундуз Жолдошбековна — КНУ имени Ж.Баласагына
30. Жумашов Илимбек Алышбекович — Академия МВД имени Э.Алиева
31. Зайирбеков Актан Нурмаматович — Международный университет «Ала-Тоо»
32. Замирбек кызы Айназик — Ошский государственный педагогический университет имени А.Мырсабекова
33. Ибрагимова Бегимай Саипжановна — КГТУ имени И.Раззакова
34. Имамалиева Жумаида Сабыралыевна — КГТУ имени И.Раззакова
35. Иниятова Эдита Азаматовна — КНУ имени Ж.Баласагына
36. Исаков Мурасбек Абдакимович — Кыргызский авиационный институт имени И.Абдраимова
37. Исмайылбекова Айназик Эсенбековна — КГУ имени И.Арабаева
38. Исматилла кызы Жасмина — Ошский государственный университет
39. Исраилова Рухшона Раимжоновна — Баткенский государственный университет
40. Ишенбекова Алтынай Ишенбековна — Дипломатическая академия МИД КР имени К.Дикамбаева
41. Каныбекова Айзада Каныбековна — КНУ имени Ж.Баласагына
42. Каримов Эдгар Ринатович — Кыргызско-Узбекский международный университет имени Б.Сыдыкова
43. Карыбаева Айгерим Максатовна — КТУ «Манас»
44. Карыпбаев Дастан Таалайбекович — КНУ имени Ж.Баласагына
45. Кожомбаева Айдина Рустамжановна — Международный университет «Ала-Тоо»
46. Кубатбекова Рахима Кубатбековна — КНУ имени Ж.Баласагына
47. Кудаярова Арууке Алмазбековна — КГМА имени И.Ахунбаева
48. Курбанбек кызы Айдай — Кыргызская государственная академия физической культуры и спорта имени Б.Турусбекова
49. Кылычбеков Нурсултан Кылычбекович — Военный институт Вооруженных сил имени К.Усонбекова
50. Малабаева Аяна Мухаммедалиевна — Ошский государственный университет
51. Мамасалиев Тилек Абдылдаевич — Ошский государственный педагогический университет имени А.Мырсабекова
52. Марипджанова Мухлиса Дилмуродовна — Баткенский государственный университет
53. Марипова Хадича Доорбековна — Кыргызско-Узбекский международный университет имени Б.Сыдыкова
54. Молдобаева Бүүмайра Бурхановна — Баткенский государственный университет
55. Муканбет кызы Сезим — КТУ «Манас»
56. Мусабекова Айтурган Асылбековна — Ошский государственный университет
57. Назирова Карина Баходировна — Баткенский государственный университет
58. Нарбаева Арина Илясовна — КТУ «Манас»
59. Нийматова Бегимай Алтынбековна — КНУ имени Ж.Баласагына
60. Никушкина Анна Алексеевна — КРСУ имени Б.Ельцина
61. Ниязбеков Адылхан Кубатович — КГМА имени И.Ахунбаева
62. Нурдинова Бегимай Максатбековна — КТУ «Манас»
63. Нурмаматов Нурболот Муратбекович — Академия госуправления при президенте КР имени Ж.Абдрахманова
64. Нурмухамед кызы Даткагүл — БГУ имени К.Карасаева
65. Расулбек кызы Роза — КГТУ имени И.Раззакова
66. Рустамбек кызы Айназик — Кыргызская государственная академия физической культуры и спорта имени Б.Турусбекова
67. Рустамбек кызы Мээрим — Ошский государственный педагогический университет имени А.Мырсабекова
68. Сабырбеков Төлөгөн Шаршеналиевич — КТУ «Манас»
69. Сайфиддинова Амина Сайфиддиновна — Баткенский государственный университет
70. Салмоорбек уулу Дастан — Военный институт Вооруженных сил имени К.Усонбекова
71. Сарбанова Дана Улановна — КЭУ имени М.Рыскулбекова
72. Советбекова Айдана Мирлановна — КГТУ имени И.Раззакова
73. Союзбекова Элнура Улановна — КНАУ имени К.Скрябина
74. Субанова Айана Айбековна — КТУ «Манас»
75. Суранова Канышай Бактыбековна — Академия МВД имени Э.Алиева
76. Сыдыгалиева Сезим Үсөналиевна — КТУ «Манас»
77. Таалайбек кызы Адина — Таласский государственный университет
78. Талгартбек кызы Диана — КНАУ имени К.Скрябина
79. Тамчиева Айназик Жылдызбековна — Жалал-Абадский государственный университет имени Б.Осмонова
80. Ташмурзаева Чолпонай Камалбековна — КГМА имени И.Ахунбаева
81. Темиркулов Акылмырза Аралбекович — КНУ имени Ж.Баласагына
82. Токтогулова Ай-Пери Уланбековна — КГМА имени И.Ахунбаева
83. Токтосунова Малика Чыныбековна — Ошский государственный университет
84. Төлөнова Айжаркын Төлөновна — КГУ имени И.Арабаева
85. Тургунбаев Акмырза Максатбекович — Ошский государственный университет
86. Турдубаев Арсен Мухамбетович — КНАУ имени К.Скрябина
87. Турдукеева Мырзайым Омурбековна — Иссык-кульский государственный университет
88. Турсунбеков Саитхан Адилханович — Военный институт Вооруженных сил имени К.Усонбекова
89. Турчин Герман Сергеевич — КГМА имени И.Ахунбаева
90. Уметбеков Ырыскелди Гапарович — КГТУ имени И.Раззакова
91. Урматбек уулу Эрболот — Кыргызский национальный университет культуры и искусства имени Б.Бейшеналиевой
92. Шадыбеков Даниэл Мелисбекович — КЭУ имени М.Рыскулбекова
Источник: АКИpress