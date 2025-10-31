Эрлан Догдурбеков переназначен гендиректором ЭлТР на второй срок

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Срок его предыдущего трудового договора истек

Генеральный директор Национальной государственной телерадиокомпании «ЭлТР» Эрлан Догдурбеков переназначен на второй пятилетний срок в связи с истечением срока предыдущего трудового договора. Об этом сообщил руководитель службы информационной политики администрации президента КР Дайырбек Орунбеков.

Он отметил, что назначение Эрлана Догдурбекова на второй срок свидетельствует о его высоком профессионализме, умении эффективно работать с командой, сплоченно и ответственно руководить коллективом, а также о достигнутых высоких результатах в служебной деятельности.

Источник: vesti.kg




