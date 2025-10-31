Президент: Сегодня Кыргызстан особенно нуждается в молодежи с высоким уровнем культуры и знаний

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Сегодня мы собрались, чтобы отметить успехи образцовой молодежи -гарантов будущего Кыргызстана.

Кыргызстан сегодня особенно нуждается в молодежи, обладающей глубокими знаниями, высокой культурой, уважением к национальным традициям и современным мировым мышлением, отметил президент Садыр Жапаров сегодня, 31 октября, на церемонии вручения Президентской стипендии студентам высших учебных заведений республики.

Выступление главы государства (свободный перевод):

«Дорогие юноши и девушки, подающие большие надежды на будущее!

Уважаемые участники сегодняшнего мероприятия!

Сегодня мы собрались, чтобы отметить успехи образцовой молодежи -гарантов будущего Кыргызстана. Президентская стипендия - это не просто материальная поддержка. Это результат упорного труда и неугасаемого таланта студентов, которые внесли особый вклад в научную и общественную жизнь учебных заведений, отличились стремлением к знаниям, науке, творчеству, проявили ответственность перед обществом. Это признание ваших достижений и вдохновение для новых свершений.

Каждого стипендиата, сидящего в этом зале, я воспринимаю как представителя нового поколения, думающего по-новому, стремящегося стать лучшим в своей профессии и готового служить своей стране. Ваш сегодняшний успех - это результат труда профессорско-преподавательского состава, всесторонней поддержки родителей и вашей собственной жажды знаний.

Поздравляя вас с получением Президентской стипендии, хочу подчеркнуть - это не только признание уже достигнутого, но и призыв стать востребованными профессионалами, необходимыми для развития нашей страны. Ведь мастерство не приходит само по себе — его создают терпение, постоянный труд и преданность цели.

Поздравляю вас с президентской стипендией!

Дорогие студенты!

Сегодня мы прилагаем усилия к тому, чтобы система образования Кыргызстана соответствовала международным стандартам. Особое внимание уделяется повышению качества обучения в вузах. Наша цель — создать условия не только для получения знаний, но и для формирования конкурентоспособных специалистов мирового уровня. Поэтому мы поддерживаем научные исследования в университетах, поощряем развитие творческой и общественной активности молодежи.

В этом направлен и в текущем году ряду вузов был присвоен особый статус. Благодаря этому их материально-техническая база обновляется, а предоставление академической и финансовой автономии позволяет теснее связывать научные исследования с производством. К таким учебным заведениям предъявляются повышенные требования по практическому применению знаний.

Именно в таких условиях вы, уважаемые студенты, должны стать движущей силой развития Кыргызстана, проявив гибкость мышления и способность отвечать вызовам времени!

Ведь мы видим, что в любой сфере будущее принадлежит образованным, целеустремленным людям. Кыргызстан сегодня особенно нуждается в молодежи, обладающей глубокими знаниями, высокой культурой, уважением к национальным традициям и современным мировым мышлением. Поэтому хочу подчеркнуть: «Сегодняшний успех — это завтрашняя ответственность».

Я твердо верю, что вы направите полученные знания, все свои возможности и энергию на развитие нашей страны.

Строительство Нового Кыргызстана - справедливого, развитого, основанного на добросовестном труде государства - в ваших руках!

Говоря о ваших достижениях, нельзя не отметить огромный труд преподавателей. За успехом каждого студента стоит наставник, тот, кто направлял, вдохновлял, отдавал тепло, как родитель, делился знаниями и мудростью. Выражаю глубокую благодарность профессорам, доцентам, преподавателям за их самоотверженный труд, за то, что они чувствуют пульс времени и помогают молодому поколению выбрать верный путь!

Дорогая молодежь!

Все достижения в мире совершаются благодаря знаниям и науке. Мы видим вас: активных, ответственных, стремящихся к знаниям представителей нового поколения, которые станут опорой будущего Кыргызстана. Эпоха глобализации требует не только глубоких знаний, но и способности быстро осваивать новые технологии, мыслить креативно и быть на шаг впереди времени. Сегодня особенно важно стремиться к новому, к научным открытиям и воплощению свежих идей в жизнь.

В таких условиях вы должны быть в центре всех современных преобразований. Сегодня приоритетными становятся такие направления, как внедрение IT-стартапов с использованием новых технологий и искусственного интеллекта; создание эффективных проектов в аграрной сфере, экологии и медицине (нанотехнологии, биотехнологии, генотерапия); разработка новых экономических моделей и бизнес-инициатив; строительство интеллектуальных инженерных систем; совершенствование образования с помощью современных методов; развитие цифрового искусства и мультимедиа, популяризация национального наследия, продвижение страны через экотуризм, а также создание систем кибербезопасности.

Осваивая инновации в этих и других сферах, вы двинете Кыргызстан вперед!

Дорогие студенты!

Вся страна, весь народ возлагает на вас большие надежды: получайте достойное образование, создавайте новшества, участвуйте в созидательных делах, становитесь современными гражданами Кыргызстана, гордящимися своими традициями и историей!

Как говорится, «Көздүү мончок жерде калбайт», так и образованные, нравственные, деятельные молодые люди — это наш самый ценный капитал и светлое будущее Кыргызстана.

Пусть Президентская стипендия станет для вас и ваших сверстников источником вдохновения, силы и стремления к новым вершинам!

Желаю вам успехов в учебе, вдохновения в творчестве и счастливого жизненного пути!

Светлое будущее Кыргызстана в ваших руках!

Еще раз сердечно поздравляю вас с получением Президентской стипендии!».