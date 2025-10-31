В Бишкеке ожидается резкое похолодание и первые снегопады

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Сегодня, 31 октября в столице теплая и ясная погода.
В Бишкеке в ближайшие дни ожидается резкая смена погодных условий — от солнечного тепла до первых снегопадов.
По данным синоптиков, сегодня, 31 октября в столице теплая и ясная погода. Днем воздух прогреется до +18…+20°С, осадков не ожидается.
1 ноября, суббота
Ночью +3…+5°С, днем — дожди, днем температура снизится до +7…+9°С.
2 ноября, воскресенье
Погода улучшится: ночью +1…+3°С, днем преимущественно ясно, +14…+16°С.
3 ноября, понедельник
Ночью 0…+2°С, днем облачно, днем температура сохранится в пределах +14…+16°С.
4 ноября, вторник
Похолодание: ночью -1…+1°С, днем дождь, переходящий в мокрый снег, +3…+5°С.
5 ноября, среда
Ночью -1…-3°С, днем снег, температура +2…+4°С.
6 ноября, четверг
Ночью мороз -3…-5°С, днем облачно, местами небольшой снег, +2…+4°С.
Источник: Кабар