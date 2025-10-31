На следующей неделе в Бишкеке начнут подавать отопление

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Подключение объектов к отоплению будет проводиться в несколько этапов

Отопление в Бишкеке начнут подавать с 3 ноября, сообщили в столичной мэрии.

По ее данным, в соответствии с распоряжением мэрии с 3 ноября 2025 года в столице начинается отопительный сезон 2025–2026 годов.

«В ночь на указанную дату персонал МП «Бишкек ТЭЦ» приступит к развороту основного оборудования для выработки тепловой энергии и её дальнейшей передачи МП «Бишкектеплосеть». Весь задействованный состав оборудования работает в усиленном режиме, технический персонал полностью готов к обеспечению заданных параметров», - сообщили в мэрии.

отмечается, что муниципальные предприятия «Бишкектеплосеть» и «Бишкектеплоэнерго» завершили все подготовительные работы и находятся в полной готовности к обеспечению своевременного и стабильного подключения объектов города к отоплению. Технический персонал предприятий переведён на усиленный режим работы для оперативного реагирования на возможные обращения и нештатные ситуации.

Подключение объектов к отоплению будет проводиться постепенно, в несколько этапов:

— в первую очередь — социальные объекты: школы, детские сады, медицинские учреждения, родильные дома и организации социальной защиты;

— во вторую очередь — многоквартирные жилые дома и частный сектор.

Источник: vesti.kg



