Государству вернули 10 гособъектов и земель, которые были проданы

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

ГКНБ КР установлены объекты и земельные участки АООТ «Сүлүктүкомур», которые были проданы и оформлены на аффилированных лиц. В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий, владельцы объектов добровольно возвратили на баланс мэрии города Сүлүктү.

В частности:

1. Административное здание «АБК» и земельный участок площадью 1,02га по улице Д.Жороева г.Сүлүктү;

2. Электроподстанцию «Кызыл-Булак» площадью 1714,0м2 по улице поле-12 г.Сүлүктү;

3. Административное здание «АБК» и земельный участок площадью 11067,0м2 по улице И.Элмуратова г.Сүлүктү;

4. Административное здание «АБК» и земельный участок площадью 24100,0м2 по улице шахта-6 г.Сүлүктү;

5. Здание (столовая) площадью 323,3м2 по улице поле -12;

6. Склад взрывчатых веществ «ВВиСВ» (площадью 3,1га г. Сүлүктү;

7. Земельный участок площадью 21 144,0м2 г. Сүлүктү;

8. Здание (столовая) площадью 350,5м2 по улице Д.Жороева г.Сүлүктү;

9. Здание «ЭМЦ» и земельный участок площадью 1,5га г.Сүлүктү;

10. Административное здание «АБК» и земельный участок площадью 3482,0м2 г.Сүлүктү;

11. «Бункер» площадью 210,8м2 по улице поле-12 г.Сүлүктү;

12. Трансформатор “Крун-6”, на земельном участке – 600,0м2 г.Сүлүктү.