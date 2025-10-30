Камчыбек Ташиев принял участие в открытии центра детского творчества в Манасе

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Центр полностью построен за счет спонсорских средств

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев принял участие в церемонии открытия нового здания детского центра творчества «Ариет» в городе Манас. Об этом сообщает телеканал «Регион ТВ».

Детский центр рассчитан на 200 мест, в нем работают 25 кружков, в том числе по ИЗО, рукоделию, хореографии, музыке и другим творчества. Строительство началось в феврале 2025 года и завершилось к 30 октября.

Отмечается, что объект возведен полностью за счет спонсорских средств и оснащен всем необходимым оборудованием.

В настоящее время в центре занимаются 1300 человек, и в ближайшее время ожидается приём ещё 500.



