С 1 ноября граждане смогут оформить самозапрет на кредит

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Самоограничение на получение кредита можно будет активировать через приложение Tunduk

Функция самозапрета на кредит станет доступной для граждан с 1 ноября 2025 года. Об этом сообщил зампред НБКР Бектур Алиев 30 октября на пресс-конференции.



Самоограничение на получение кредита можно будет активировать через приложение Tunduk, а снятие запрета будет доступно только через 12 часов.



Алиев упомянул, что прежде всего мера будет работать в отношении онлайн-кредитов для защиты от мошенничества.



Поправки в законодательство с этими нормами были приняты 30 июля 2025 года. Согласно ним, самозапрет распространяется не только на банки, но и на кредиты, получаемые в небанковской финансово-кредитной организации. По методологии регулятора, к ним в том числе относятся: кредитные союзы, микрофинансовые компании, микрокредитные компании, микрокредитных агентства.



В Нацбанке пояснили, что если кредит будет выдан при активном запрете, то такой кредитный договор признается юридически недействительным.



Банки и небанковские финансово-кредитные организации будут запрашивать информацию о наличии самозапрета у кредитных бюро.

Источник: tazabek.kg