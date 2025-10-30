ГКНБ предложил запретить погоны и звезды в гражданских ведомствах

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Применение подобных знаков в гражданских ведомствах, наоборот, размывает грань между гражданской и военной службой.

Государственный комитет национальной безопасности КР вынес на общественное обсуждение проект постановления кабинета министров «О порядке ношения специальной и ведомственной форменной одежды».

Как отмечается в пояснительной записке, документ направлен на упорядочение правил ношения специальной и ведомственной формы, регулирование вопросов использования служебных знаков отличия, а также актуализацию перечня государственных органов, для которых предусмотрено ношение форменной одежды.

Проектом предлагается:

исключить из перечня органов, имеющих право на ношение специальной формы, структуры, где законом не предусмотрены специальные звания — Министерство юстиции и Судебный департамент при Верховном суде КР;

запретить использование в ведомственной форме погон и знаков в виде пятиконечных звезд;

привести наименования госорганов в соответствие с их действующими официальными названиями.

В обосновании подчеркивается, что использование погон и звезд должно быть правом исключительно военных и правоохранительных органов, выполняющих функции по обеспечению национальной безопасности и правопорядка. Применение подобных знаков в гражданских ведомствах, наоборот, размывает грань между гражданской и военной службой.

Источник: Кабар