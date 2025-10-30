С 4 ноября из-за антициклона с севера в Кыргызстане ожидается похолодание и дождь, переходящий в снег, - специалист Кыргызгидромета

Бишкек, "САЯСАТ.KG". 31 октября осадков не ожидается.

С 4 ноября из-за антициклона с севера в Кыргызстане ожидается похолодание и дождь, переходящий в снег, сообщила главный специалист отдела метеорологических прогнозов Кыргызгидромета Айжанат Бактыбекова в эфире «Биринчи радио».

Ночью 30 октября ожидаются дожди в большинстве районов Чуйской и Иссык-Кульской областей, в некоторых районах Нарынской области, в горах — снег. В остальных регионах осадков не прогнозируется.

1 ноября ночью в Чуйской и Таласской областях прогнозируется дождь в некоторых районах, в горах — снег. Утром и днем дождь ожидается в некоторых районах Чуйской области и снег в высокогорных районах. В других регионах осадков не предвидится.

2 ноября и ночью 3 ноября осадков не ожидается. 3 ноября днем в некоторых районах Чуйской и Таласской областей, в предгорьях Жалал-Абадской области прогнозируются дожди, в горных районах — снег.

4 ноября ожидается дождь в большинстве районов Жалал-Абадской и Баткенской областей, в некоторых районах Чуйской, Таласской, Ошской и Нарынской областей, в горах — снег. Утром и днем в большинстве районов прогнозируется дождь, переходящий в снег, в горных районах — снег.

5 ноября в большинстве районов Иссык-Кульской и Нарынской областей, в некоторых районах Чуйской, Таласской, Ошской, Жалал-Абадской и Баткенской областей ожидается мокрый снег.

Прогнозируется усиление западного ветра до 4–9 метров в секунду 1 ноября и до 15–20 метров в секунду местами в течение дня 3 ноября.

«Согласно прогнозам, 4 ноября ожидается антициклон с севера. Ожидается, что из-за этого температура воздуха понизится, а дождь перейдет в снег. Ближе к дате будет уточнение, и мы дадим штормовое предупреждение», - пояснила она.

Источник: АКИpress