В Оше введена в эксплуатацию подстанция Кен-Сай

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Общий объем инвестиций составил 18 млн 500 тыс. сомов.

Министерство энергетики Кыргызстана ввело в эксплуатацию подстанцию «Кен-Сай», расположенную в Кен-Сайском массиве города Ош.

Как сообщили в ведомстве, строительство объекта завершено раньше запланированного срока.

В церемонии открытия приняли участие министр энергетики Таалайбек Ибраев, мэр города Ош Женишбек Токторбаев, генеральный директор ОАО «Национальные электрические сети Кыргызстана» Ильгиз Сыдыгалиев, а также местные жители.

Строительно-монтажные работы выполнены ОАО «НЭСК», общий объем инвестиций составил 18 млн 500 тыс. сомов.

Ввод в эксплуатацию новой подстанции 110/10 кВ «Кен-Сай» обеспечит бесперебойное электроснабжение новых жилых массивов Кен-Сай, а также близлежащих населенных пунктов Гулбаар, Кенеш и Жапалак.

Кроме того, подстанция позволит снабжать электроэнергией около 3 000 домохозяйств города Ош, а также 6877 жителей Араванского района, на территории 1124 га, распределенных под земельные участки.

Отмечается, что объект также снимет избыточную нагрузку с подстанций 110/6 кВ «Учар» и 35/10 кВ «Гулбаар». Подстанция «Кен-Сай» построена в рамках развития жилого массива, охватывающего территорию 1824 га, и обеспечит надежное электроснабжение социальных, промышленных, общественных и частных объектов.