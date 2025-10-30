В Ошской области через суд изъяли сельхозземли, розданные под строительство

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Общей площадью 2,46 га возвращен в государственную собственность.

Административный суд Ошской области удовлетворил иск регионального управления Службы по земельному и водному надзору по Ошу и Ошской области относительно незаконной передачи сельхозземель в частную собственность. Об этом сообщает пресс-служба Миводсельпрома.

Как уточняется, в ходе судебного разбирательства выяснилось, что чиновники Даткинского айыл окмоту Кара-Суйского района, нарушив требования действующих нормативно-правовых актов, без регистрации соответствующих решений в журнале айыл окмоту и без проведения процедуры трансформации земель, самовольно распределили земельные участки под индивидуальное жилищное строительство среди 589 граждан.

На основании указанных незаконных решений органом государственной регистрации некоторым гражданам были выданы государственные акты о праве частной собственности.

В итоге решения о предоставлении 41 земельного участка по 0,06 га каждому из 41 гражданина признаны недействительными решением Административного суда Ошской области, говорится в сообщении. В соответствии с решением суда земельный участок сельскохозяйственного назначения общей площадью 2,46 га возвращен в государственную собственность.

Источник: kaktus.media