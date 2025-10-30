ГКНБ и Минстрой дали старт строительству школы и детсада в Сокулукском районе

Бишкек, "САЯСАТ.KG". На участке площадью 4 га, расположенном в новом жилом массиве ВОССТ-2, будут построены школа на 750 мест, детский сад на 120 мест и парк отдыха.

Заместитель председателя ГКНБ КР Курванбек Авазов принял участие в церемонии закладки капсулы на месте строительства крупного социального комплекса в селе Кожомкул Сокулукского района.

Как сообщили в Минстрое, на участке площадью 4 га, расположенном в новом жилом массиве ВОССТ-2, будут построены школа на 750 мест, детский сад на 120 мест и парк отдыха.

Заместителю председателя ГКНБ Камчыбеку Ташиеву заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Талант Иманакун уулу представил проекты социальных объектов.

Отмечается, что строительство финансируется из республиканского бюджета.

Согласно генеральному плану, на участке площадью 3,1 га будет возведен трехэтажный учебный корпус с современным спортивным залом, а также открытые площадки для футбола, волейбола и баскетбола. Стоимость строительства школы составляет 451 млн сомов.

Кроме того, на площади 1,3 га планируется построить современный двухэтажный детский сад на 120 мест. Сметная стоимость объекта оценивается в 96 млн сомов.

Источник: Кабар