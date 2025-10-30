МВД Кыргызстана закупает оборудование для баллистической идентификации на 14,6 млн сомов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Поставщики могут подавать свои предложения до 10:00 4 ноября 2025 года.

Главное управление финансово-хозяйственного обеспечения МВД объявило тендер на на закупку оборудования для автоматизированного баллистического идентификационного поискового комплекса.



Как говорится в объявлении на портале госзакупок, общая сумма закупки составляет 14 млн 601 тыс. сомов.



Тендер проводится по стандартному формату с квалификационными требованиями к участникам. Закупка разделена на два лота: серверное оборудование и комплектующие на сумму 12,8 млн сомов и оргтехника стоимостью 1,8 млн сомов.



Поставщики могут подавать свои предложения до 10:00 4 ноября 2025 года.



Справка:



Баллистический идентификационный комплекс — система для анализа и сравнения следов на пулях и гильзах, позволяющая определить, из какого конкретного оружия был произведен выстрел. Используется в криминалистике для раскрытия преступлений.

