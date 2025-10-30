Министры культуры КР и РФ приняли участие в мероприятии Дней российского кино в Бишкеке

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Глава ведомства выразил признательность министру культуры Российской Федерации Ольге Любимовой за поддержку проекта.

В кинотеатре «Манас» в Бишкеке состоялось одно из ключевых мероприятий в рамках Дней культуры Российской Федерации в Кыргызской Республике. В мероприятии приняли участие министр культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики Мирбек Мамбеталиев и министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова

Министр культуры РФ Ольга Любимова отметила, что развитие российско-кыргызского взаимодействия в сфере культуры и кинематографии имеет приоритетное значение в укреплении стратегического партнёрства двух стран.

«Достигнутый уровень сотрудничества, историческая дружба наших народов, а также совместная работа профильных культурных ведомств позволяет успешно реализовывать яркие двусторонние проекты, среди которых традиционные обменные дни культуры и фестивали кино», — сказала Любимова.

Министр культуры КР отметил, что сегодняшний фестиваль — это яркое подтверждение того, что киноискусство остаётся одним из самых мощных мостов дружбы и взаимопонимания между нашими народами.

«Ваше присутствие придаёт мероприятию особое значение и вдохновляет нас на дальнейшее расширение культурного сотрудничества»— добавил Мамбеталиев.

Он напомнил, что история кыргызского кинематографа неразрывно связана с российской школой кино. Многие выдающиеся режиссёры и сценаристы Кыргызстана обучались во ВГИКе и работали на студиях «Мосфильм» и «Ленфильм».

