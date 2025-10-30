В Кыргызстане за сутки зарегистрировано 16 пожаров

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Причины пожаров уточняются.

В Кыргызстане за сутки зарегистрировано 16 пожаров, на тушение которых было задействовано 17 пожарных расчетов.



По данным МЧС, в Ошской области зарегистрировано 5 пожаров, в Чуйской области — 3, в Жалал-Абадской области — 3, в Бишкеке — 2. А также в городе Ош, Нарынской и Иссык-кульской областях зарегистрировано по 1 пожару.



За сутки было 5 вызовов службы спасения.



На улице Анкара в Октябрьском районе полностью сгорела легковая машина.



В жилмассиве Калыс-Ордо сгорел жилой дом площадью 200 кв.м.



Причины пожаров уточняются.

Источник: АКИpress

