В МИД КР сообщили о ДТП в США с участием уроженцев Кыргызстана

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В МИД прокомментировали ДТП в США, в котором погибли два кыргызстанца и еще один пострадал

В МИД КР распространили сообщение в связи с публикациями в средствах массовой информации о ДТП, произошедшем в штате Индиана (США) с участием трёх уроженцев КР.

«С момента несчастного случая Генеральное консульство Кыргызстана в Чикаго находится на постоянной связи с семьями погибших и пострадавших граждан, оказывается консульско-правовая помощь. Установлена связь с представителями местных правоохранительных органов и ритуальных служб», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время совместно с компетентными органами США проводится работа по уточнению всех обстоятельств произошедшего, а также по организации необходимых процедур, в том числе, связанных с транспортировкой тела погибшего на родину.

«Министерство иностранных дел КР держит ситуацию на особом контроле и продолжит оказывать всестороннее содействие пострадавшим и их семьям», - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Источник: Кабар