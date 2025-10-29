Ташиев поздравил милиционеров с предстоящим праздником

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Сегодня, 29 октября 2025 года, Заместитель Председателя Кабинета Министров КР – Председатель ГКНБ КР генерал-полковник Камчыбек Ташиев поздравил сотрудников милиции, долгие годы проработавших в органах внутренних дел, и всех женщин, работающих в этой сфере, с предстоящим 1 ноября профессиональным праздником органов внутренних дел страны.

Генерал-полковник К.Ташиев отметил, что 101-я годовщина создания кыргызской милиции, на которую возложена ответственность за обеспечение безопасности жизни государства, общества и граждан, защиту их законных прав, имеет вековую историю. Он пожелал всем профессионалам, несущим ответственную службу, крепкого здоровья, сил и благополучия.

Глава ГКНБ, ранее заявивший, что эта сфера находится в плачевном состоянии и имеет в обществе репутацию погрязшей в коррупции службы, акцентировал внимание на создаваемых для них возможностях. Он добавил, что государство продолжит создавать благоприятные условия для работы и несения службы сотрудников, а также реализовывать меры по улучшению социальной защиты и укреплению материально-технической базы милиции.

В ходе встречи ряду сотрудников милиции были вручены награды от руководителя спецслужбы.

Стоит отметить, что 1 ноября 1924 года Революционный комитет Кара-Киргизской автономной области создал Административный отдел, в состав которого вошло и областное отделение милиции. Сегодня эта дата отмечается как день создания кыргызской милиции.