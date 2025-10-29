В ДТП в США погибли два молодых кыргызстанца, еще один в тяжелом состоянии

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Кыргызская диаспора в США организовала сбор средств

В ДТП в США погибли два кыргызстанца, еще один в тяжелом состоянии. Информацию подтвердили в МИД КР.

По сообщениям СМИ, авария произошла ночью 27 октября в Уэст-Лафейетте (штат Индиана), автомобиль Mercedes-Benz врезался в бетонный столб и загорелся. В результате ДТП на месте погиб кыргызстанец Чынгыз Сарыбаев, позже в больнице скончался 21-летний Ясин Сейдибалиев. Третий кыргызстанец - Кайрат Алтынбеков - находится в тяжелом состоянии в медучреждении.

В МИД отметили, что Генеральное консульство КР в Чикаго находится на постоянной связи с семьями погибших и пострадавших граждан, оказывается консульско-правовая помощь. Установлена связь с представителями местных правоохранительных органов и ритуальных служб.

«В настоящее время совместно с компетентными органами США проводится работа по уточнению всех обстоятельств произошедшего, а также организации необходимых процедур, в том числе связанных с транспортировкой тела погибшего на родину», - говорится в сообщении.

Отметим, кыргызская диаспора в США организовала сбор средств для пострадавшего и для покрытия расходов на похороны погибших. Реквизиты для помощи:

Для США (Zelle):

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

+17733047725 — Мафтуна

Для Кыргызстана:

4177 4901 9033 2553

SARYBAEVA AIPERI

+996995100698

АЙПЕРИ САРЫБАЕВА

Источник: vesti.kg



