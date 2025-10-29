Камчыбек Ташиев принял присягу у молодых бойцов ГКНБ

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Сегодня, 29 октября 2025 года, в воинской части ГКНБ при участии Заместителя Председателя Кабинета Министров – Председателя ГКНБ КР генерал-полковника Камчыбека Ташиева состоялась торжественная церемония принятия Воинской присяги молодыми военнослужащими, прибывшими на пополнение «осень-2025-». Также военнослужащие, поступившие в армию по призыву «осень-2024», прошли специальный курс в Центре боевой подготовки ГКНБ КР, вместе с тем, состоялась торжественная церемония присвоения им первого офицерского звания «лейтенант запаса» и погон.

Председатель Государственного комитета национальной безопасности поздравил молодых военнослужащих, принявших присягу, и призвал их с достоинством и великим мужеством исполнять свой воинский долг. Генерал-полковник добавил, что каждый военнослужащий, берущий на себя большую ответственность за Родину и служащий делу сохранения стабильности государства, должен с неугасимым огнем в сердце отдавать всё возможное ради народа и земли.

Кроме того, К.Ташиев поздравил военнослужащих, успешно окончивших Центр боевой подготовки «Жетиген» Вооружённых Сил КР и получивших воинское звание «лейтенант». Председатель отметил, что главное требование – быть достойным полученного воинского звания и честно нести службу.

В завершение мероприятия Председатель Государственного комитета национальной безопасности К.Ташиев встретился с родителями молодых солдат и обменялся с ними мнениями.