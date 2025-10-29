Заболеваемость ОРВИ в Кыргызстане растет. Болеют в основном дети

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Для профилактики тяжелых течений закуплено 63 734 дозы противогриппозной вакцины.

В Кыргызстане эпидемиологическая ситуация по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям остается стабильной. Об этом сообщили в Департаменте профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

По оперативным данным, на 43-й неделе 2025 года (с 20 по 26 октября) по республике зарегистрировано 6 699 случаев ОРВИ. По сравнению с прошедшей неделей заболеваемость выше на 13,9%. Ранее сообщалось о 5 887 случаях ОРВИ.

Из всех заболевших 64,6% составляют дети до 14 лет (4 329 случаев). Госпитализировано 6,7% заболевших (452 случая).

Выше республиканского показателя заболеваемость зарегистрирована в Бишкеке, Оше, Нарынской и Чуйской областях.

Сообщается, что с начала эпидсезона по сегодняшний день вирусов гриппа не зарегистрировано.

Наблюдается циркуляция таких острых респираторных вирусных инфекций, как аденовирус - 34,8%, риновирус - 30,4%, парагриппы I-IV - 17,4% и другие - 17,4% (4).

Для профилактики тяжелых течений закуплено 63 734 дозы противогриппозной вакцины. Вакцинация проводится в Центрах семейной медицины на бесплатной основе в первую очередь лицам, входящим в группу риска: лица с хроническими заболеваниями, часто болеющие дети, беременные, люди старше 65 лет и медицинские работники.

Желающие получить вакцинацию против гриппа могут на платной основе в следующих частных медицинских центрах: "Цадмир", "Кроха", "Малыш", "Интермедикал", "Комфортмедик", "Поликлиника 312", "Чипенко". Стоимость вакцинации варьируется от 400 до 1 000 сомов.

