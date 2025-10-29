В Бишкеке 17-летний за рулем попал в ДТП. Скончались его пассажиры 17 и 18 лет

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В рамках доследственной проверки назначены экспертизы.

В Бишкеке произошло очередное смертельное ДТП с участием несовершеннолетних, сообщили 29 октября в пресс-службе УПСМ.



Около четырех часов утра 28 октября 17-летний С.Б. за рулем автомобиля «Тойота Сиенна» двигался по проспекту Шабдан Баатыра в направлении с востока на запад.



Напротив ТЭЦ машина врезалась в электроопору. В результате ДТП погибли пассажиры — З.Н., 2008 года рождения, и А.Н., 2007 года рождения. Водитель с травмами доставлен в больницу.



В рамках доследственной проверки назначены экспертизы.

Источник: АКИpress

