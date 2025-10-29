На перевалах выпал снег: ограничения для большегрузов остаются в силе

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Министерство транспорта призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения

Из-за резкого ухудшения погоды и снегопадов в горах Кыргызстана дорожные службы работают в круглосуточном режиме, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.

Сотрудники государственных предприятий «Кыргызавтожол-Туштук» и «Кыргызавтожол-Тундук» продолжают очищать трассы и посыпать их песчано-соляной смесью.

По состоянию на 09.30 29 октября, на перевалах Тоо-Ашуу (с 28 октября, 21.00) и Ала-Бел (с 28 октября, 21.30) для грузовых автомобилей сохраняются временные ограничения движения.

На дороге Суусамыр–Талас–Тараз, в районе перевала Отмок, движение временно закрыто для всех видов транспорта. Дорожники ведут очистку проезжей части и обработку трассы инертными материалами. Ожидается, что в течение часа движение для легковых автомобилей будет возобновлено.

Министерство транспорта призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения, не выезжать на встречную полосу и заранее переобуть автомобили в зимние шины.

Источник: 24.kg