В Бишкеке появится южная объездная дорога: проект отработан, есть инвесторы, - БГА

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Будущая Южная объездная дорога начинается от улицы Михаила Фрунзе за селом Кожомкул

В новом генеральном плане столицы предусмотрено строительство южной объездной дороги, которая позволит полностью закольцевать транспортную систему вокруг Бишкека. Об этом 27 октября сообщил первый заместитель главы муниципального предприятия «Бишкекглавархитектура» Азирет Акимов в интервью агентству АКИpress.



«На сегодняшний день маршрут Южной объездной дороги уже отработан, и есть инвесторы, готовые реализовать данный проект», - рассказал Акимов.



По его словам, возведение трассы обеспечит замкнутый контур внешнего транспорта, благодаря чему транзитные потоки будут перенаправлены за пределы города.



«Строительство позволит полностью закольцевать внешний транспорт города Бишкек. То есть весь транзит, проходящий через столицу, будет регулироваться и направляться по кольцевой дороге», - пояснил он.



Акимов также отметил, что на северной объездной дороге уже ведется строительство трех многоуровневых транспортных развязок, призванных разгрузить магистрали и повысить пропускную способность.



«Южная объездная также предусматривает строительство нескольких многоярусных развязок. Это позволит обеспечить бесперебойное функционирование объездной дороги и эффективное движение транзитного транспорта», - добавил заместитель главы «Бишкекглавархитектуры».



Будущая Южная объездная дорога начинается от улицы Михаила Фрунзе за селом Кожомкул, пройдет через улицу, которая соединяет село Чон-Арык и ущелье Ала-Арча, после она пройдет через дорогу Бишкек—Кой-Таш—курорт Иссык-Ата и замкнется за городом Токмок на трассе Бишкек—Балыкчы—Нарын—Торугарт.

Источник: АКИpress

