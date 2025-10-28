Еще одно землетрясение за последние сутки зафиксировано в Кыргызстане

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Интенсивность землетрясения составила в селе Кашка-Суу 2,5 балла.

Еще одно землетрясение магнитудой около 3 зафиксировано за последние сутки в Кыргызстане. Об этом сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук.

По его данным, подземные толчки зафиксированы 28 октября в 6.25. Очаг землетрясения располагался на территории КР в 15 километрах к северо-западу от села Кашка-Суу, в 18 километрах к северо-западу от села Кара-Кабак.

Интенсивность землетрясения составила в селе Кашка-Суу 2,5 балла.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кыргызстане сегодня ночью — в 2.05 — произошло землетрясение. Очаг землетрясения располагался также на территории КР, в 18 километрах к северо-западу от села Кашка-Суу, в 19 километрах к северо-западу от села Кара-Кабак, в 35 километрах к северо-востоку от села Дароот-Коргон.

Источник: 24.kg