Государству вернули земли в Чуйской области

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

ГКНБ КР в результате проведённых контрольных мероприятий государству возвращены 226 га земельных участков в Ыссык-Атинском районе Чуйской области. Установлено, что данные участки были незаконно выведены из баланса муниципальной собственности в 1992-1994 годах и по настоящее время находились в пользовании некоторых местных жителей.

Кроме того, некоторые руководители и должностные лица местного самоуправления долгое время незаконно выделяли земли определенным лицам для возделывания сельскохозяйственных культур без соблюдения официальных процедур. Выяснилось, что арендные платежи государству не выплачивались. За всё время не проводились работы по приему на учёт неучтенных земель в муниципальную или государственную собственность.

Возврат земельных участков в «Государственный фонд сельскохозяйственных земель» позволит увеличить площади сельскохозяйственных угодий, обрабатываемые местными жителями на территории района, что в свою очередь повысит уровень продовольственной безопасности.