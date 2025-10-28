В ближайшее время в Бишкек прибудут 95 новых автобусов Yutong

В ближайшее время — в середине или к концу ноября — в Бишкек должны прибыть 95 единиц автобусов компании Yutong. Об этом в эфире Биринчи радио сообщил главный инженер 2-го автопарка МП «Бишкекский городской транспорт» Артур Омурзаков.

По его словам, специалисты сейчас находятся в Китае, где проверяют автобусы на соответствие техническому заданию. «После подтверждения начнётся отправка. Дорога займёт порядка двух недель. Далее будет процедура растаможки, оформления и приёма этих автобусов. Потом они выйдут на линии», — отметил Омурзаков.

Он добавил, что закупка проведена по линии Европейского банка реконструкции и развития. «Это двенадцатиметровые трёхдверные автобусы. В них есть кондиционер, камеры видеонаблюдения для безопасности пассажиров и водителей, а также они соответствуют всем современным требованиям», — сказал он.

По словам Омурзакова, на предприятии в целом числится 1523 единицы автобусов семи видов.

Источник: Кабар