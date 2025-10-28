Ушел из жизни бывший мэр Оша Муканбек Алыкулов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Муканбек Алыкулов внёс большой вклад в развитие энергетического сектора Кыргызстана

На 80-м году жизни скончался видный государственный и общественный деятель, заслуженный работник энергетической отрасли, бывший мэр города Ош — Муканбек Калмаматович Алыкулов.

Муканбек Алыкулов родился в 1945 году в селе Советское Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области. В 1969 году окончил Фрунзенский политехнический институт, после чего начал трудовую деятельность.

В начале своей карьеры он работал в колхозе имени Энгельса Базар-Коргонского района, затем — на шахте в городе Ангрен Узбекской ССР. В 1969 году был назначен главным энергетиком Южного мясомолочного промышленного треста.

В 1969–1970 годах проходил службу в Советской Армии, а затем трудился в Ошском предприятии электрических сетей, где прошёл путь от инженера до руководителя.

С 1980 по 1984 год занимал должность инструктора Ошского обкома Компартии Киргизской ССР, а в 1984–1987 годах возглавлял областной профсоюз работников электростанций и электротехнической промышленности.

С 1987 по 1995 год был директором Ошского предприятия электрических сетей. В 1995–1996 годах возглавлял органы местного самоуправления города Ош, внесший значительный вклад в развитие города. Позднее вновь руководил Ошскими электрическими сетями.

Муканбек Алыкулов внёс большой вклад в развитие энергетического сектора Кыргызстана, был удостоен государственных наград и пользовался доверием народа. Он являлся депутатом Верховного Совета Киргизской ССР XII созыва и депутатом Собрания народных представителей Жогорку Кенеша I созыва.

Коллеги, друзья и соратники выражают глубокие соболезнования семье и близким покойного, разделяя их скорбь и утрату.

Соболезнования выразили:

Ж.Ш. Токторбаев, А. Шаршеналы уулу, С.К. Жунусбаев, М.А. Айдарбекова, Ж.К. Сулайманкулов, М.Н. Орозалиев, М.К. Исраилов, Д.Б. Мурзалиев, Н.А. Закиров, У.С. Амалбеков, И. Советбек уулу, Б.А. Баймурзаева, А. Дүйшөналы кызы, Ж.К. Болотбеков.