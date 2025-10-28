Садыр Жапаров подписал закон о введении пособия «Бала Береке» с 2026 года

Президент Садыр Жапаров 24 октября подписал изменения в закон «О государственных пособиях». Согласно документу, в систему вводится новый вид господдержки – единовременная выплата «Бала Береке».

С 1 января 2026 года ее смогут получать многодетные матери, постоянно проживающие в высокогорных и отдаленных труднодоступных районах Кыргызстана, родившие четверых и более детей.

Размер, а также порядок назначения и выплаты пособия «Бала Береке» будет утвержден кабмином.

Также внесены уточнения в статью о ежемесячном пособии «Бийик тоолуу аймактардын жашоочуларына көмөк». Теперь жители высокогорных, отдаленных и приграничных территорий смогут получать его, независимо от других видов госпособий, кроме ежемесячного пособия нуждающимся семьям с детьми до 16 лет.

Закон также предусматривает новую статью 103, в которой прописан порядок назначения выплаты «Бала Береке». Она будет предоставляться по достижении ребенком возраста одного года, без применения районного коэффициента.

Документ вносит уточнения и в другие статьи закона, чтобы включить в них упоминание новой выплаты.

Закон вступает в силу с 1 января 2026 года, кроме одного положения, которое начнет действовать через десять дней после официального опубликования. Кабмин должен до 1 января 2026 года привести свои нормативные акты в соответствие с новым законом.

Документ принял Жогорку Кенеш 24 сентября 2025 года.

Источник: economist.kg