В некоторых районах Бишкека временно отключат газ

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Работы ведутся с целью надежного и безопасного газоснабжения.

В связи с проведением работ на газопроводах среднего давления будет временно приостановлена подача природного газа в некоторых районах столицы. Об этом сообщает пресс-служба «Бишкекгаза».

По ее данным, будет временно приостановлена подача природного газа в районах, ограниченных улицами:

Анкара, Исакеева, Чокана Валиханова, Нурбашева — с 28 по 29 октября;

БЧК, Профессора Зимы, Кудрука, Журнальная, Урицкого, переулком Джамбула — с 29 по 31 октября;

проспект Чингиза Айтматова, улицами Льва Толстого, Матыева, Бакаева, Гагарина — с 29 по 31 октября.

«Бишкекгаз» приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит абонентов на период отключения природного газа перейти на альтернативные источники энергии. Работы ведутся с целью надежного и безопасного газоснабжения.

Источник: 24.kg