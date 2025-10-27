Садыр Жапаров запустил «Кара-Кульскую» ГЭС в Джалал-Абадской области

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Проект был полностью реализован отечественным инвестором - ОсОО «Жагалмай».

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 27 октября, в ходе рабочей поездки в Джалал-Абадскую область принял участие в церемонии официального запуска «Кара-Кульской» ГЭС.

Гидроэлектростанция построена в устье реки Кара-Суу, впадающей в реку Нарын, на территории города Кара-Куль Джалал-Абадской области. Станция оснащена двумя гидроагрегатами общей установленной мощностью 18 МВт.

Среднегодовая выработка электроэнергии составляет 104 млн кВт∙ч, что позволит снизить дефицит электроэнергии в стране примерно на 2,5% и повысить надежность энергоснабжения Кара-Куля и Каскада Токтогульских ГЭС.

Проект реализован отечественным инвестором - ОсОО «Жагалмай» на сумму 25 млн долларов США, с последующей передачей ГЭС государству через 15 лет эксплуатации.

В своей речи глава государства подчеркнул, что запуск «Кара-Кульской» ГЭС является одним из важных событий в истории энергетического сектора Кыргызстана.

«Строительство «Кара-Кульской» ГЭС - важное достижение, реализуемое в рамках комплекса мероприятий, направленных на обеспечение энергетической безопасности страны, бесперебойную и стабильную подачу электроэнергии в регион, а также укрепление национальной экономики», - сказал президент.

Он напомнил, что в 2023 году Министерство энергетики предложило инвестиционное соглашение, которое было одобрено и утверждено кабинетом министров. Уже в сентябре того же года началось строительство данной ГЭС.

«Строительство «Кара-Кульской» ГЭС должно было завершиться в первом квартале 2026 года. В результате строительные работы были выполнены на пять месяцев раньше графика, что не может не радовать нас. Безусловно, это - плод профессионализма, согласованных усилий наших специалистов, строителей, а также инициаторов проекта», - отметил Садыр Жапаров.

Глава государства обозначил, что в настоящее время в республике предпринимаются все меры для реализации проекта национального масштаба - Камбар-Атинской ГЭС-1. Подготовительные работы уже начаты.

«Кроме того, после завершения строительства почти 40 ГЭС, возводимых сейчас по всей стране, а также новой ТЭЦ в Кара-Кече, мы сможем полностью покрывать собственные потребности в электроэнергии зимой. Даст Бог, через 2,5 года зимой мы больше не будем импортировать электроэнергию. Производимой в стране электроэнергии нам будет достаточно», - сказал он и обратился к жителям страны проявить терпение к текущей ситуации в связи с недостатком электроэнергии в зимний период.

В своей речи президент подчеркнул, что в последние годы государство уделяет особое внимание развитию «зелёной энергетики». В этом направлении созданы все условия для инвесторов: стабильная политика, открытая и справедливая среда, отношения, основанные на взаимном доверии.

«Ярким примером этому является «Кара-Кульская» ГЭС, которую мы сегодня открываем. Проект был полностью реализован отечественным инвестором - ОсОО «Жагалмай». Согласно соглашению, компания будет эксплуатировать данную ГЭС 15 лет, а затем передаст её в собственность государства», - сказал президент.

Он подчеркнул, что успешные проекты в энергетике являются ярким примером надежного партнерства государства и частного сектора. Он отметил, что энергетика - стратегически важная и перспективная отрасль для Кыргызстана, а каждая новая малая ГЭС, возводимая отечественными специалистами, укрепляет энергетический потенциал страны.

Глава государства призвал предпринимателей и инвесторов активнее участвовать в развитии этой сферы, подчеркнув готовность государства быть надежным партнером и оказывать всестороннюю поддержку.

В завершение мероприятия Садыр Жапаров встретился с активом города Кара-Куль и выслушал волнующие жителей вопросы развития городской инфраструктуры - строительство многоэтажного жилья, реконструкция стадиона и амфитеатра, замена инженерных коммуникаций, а также возведение новых социальных объектов.

Глава государства сообщил, что на участке площадью 10 га по линии Государственной ипотечной компании будет реализован проект по строительству современного жилого комплекса.

Кроме того, он поручил проработать возможность обновления парка «Энергетик» и рассмотреть вопрос необходимости строительства школ и детских садов, обеспечив тем самым комфортные условия для жителей и дальнейшее развитие города.