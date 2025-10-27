Изменена дата проведения IV Народного курултая

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Садыр Жапаров подписал Указ № 291 от 20 октября 2025 года, которым внесено изменение в ранее изданный Указ «О проведении очередного IV Народного Курултая» от 22 сентября 2025 года № 270.

Согласно документу, дата проведения IV Народного курултая перенесена с 22 декабря на 25 декабря 2025 года.

Указ издан в соответствии со статьей 11 конституционного Закона «О Народном Курултае» и статьями 70, 71 Конституции КР.

Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. Документ опубликован в газете «Эркин Тоо» от 21 октября 2025 года № 80.

Источник: Кабар