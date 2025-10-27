У нового Ошского рынка в Бишкеке появится автовокзал

Проект генерального плана Бишкека до 2050 года предусматривает масштабную модернизацию транспортной инфраструктуры столицы. Среди ключевых объектов — строительство автовокзала у нового Ошского рынка вдоль трассы Бишкек — международный аэропорт «Манас». Этот объект призван обеспечить растущие объемы междугородних и пригородных пассажиропотоков.

Кроме того, документ предусматривает возведение транспортно-логистических комплексов вдоль объездной трассы международного значения Алматы — Бишкек — Ташкент. Их цель — перераспределение транзитных грузовых потоков.

Проект включает ряд других мероприятий:

Реконструкция аэропорта «Манас» с возведением второй взлетно-посадочной полосы, нового терминала и центра технического обслуживания воздушных судов. Это позволит справляться с прогнозируемыми объемами пассажиров и грузов.

Строительство железнодорожной магистрали протяженностью 175 километров в обход застроенных территорий Бишкека. Линия разгрузит существующую железную дорогу и обеспечит развитие пригородного и внутригородского сообщения. Также запланированы ответвление длиной 11,2 километра в аэропорт «Манас» и строительство новой станции.

Формирование полноценного автодорожного обхода столицы длиной 89 километров. Это необходимо для пропуска транзитного транспорта и перераспределения агломерационных потоков, а также для дополнительных выездов из южных районов города.

Протяженность планируемого южного участка обходной дороги составит 49,4 километра, северного — 39,4 километра. Проектом предусмотрены строительство и реконструкция 15 транспортных развязок на разных уровнях, двух путепроводов через железную дорогу и внеуличных пешеходных переходов.

Накануне мэрия Бишкека анонсировала начало общественных слушаний по проекту генерального плана столицы до 2050 года. Они пройдут 24-25 декабря 2025-го в разрезе районов.

Генеральный план Бишкека — это стратегический документ долгосрочного развития столицы, который определяет направления градостроительной, транспортной, экономической и социальной политики города до 2050 года.

Проект разработан Научно-исследовательским институтом перспективного градостроительства Санкт-Петербурга при участии мэрии Бишкека и по поручению кабинета министров КР.

Генплан предусматривает модернизацию транспортной инфраструктуры, развитие логистики, IT и креативных индустрий, а также сохранение историко-культурного наследия и формирование комфортной городской среды.

Источник: 24.kg