Мошенники через ИИ создали фейк-видео с начальником пресс-службы УПСМ

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В связи с чем они призывают не верить данным видео и быть бдительными.

В кыргызстанском сегменте соцсетей распространяется видео с начальником пресс-службы УПСМ Нурсултаном Муратбековым, который рекламирует Telegram-канал, где обещают заработок через денежные вклады.



В пресс-службе патрульной милиции 27 октября заявили, что ролик является фейковым, созданным при помощи нейросети. В связи с чем они призывают не верить данным видео и быть бдительными.



Как сообщили в УПСМ, ранее Муратбеков посетил Дом престарелых и рассказал, как патрульная милиция помогает подопечным учреждения. В пресс-службе отметили, что видео с отчетом о проделанной работе использовали мошенники.

Источник: АКИpress

